Игры

ГЛАС.RUГЛАС.RUДля PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Horizon Zero Dawn станет трилогией в рамках грандиозного плана Sony

REGNUM14:25

Horizon Zero Dawn станет трилогией

Матч ТВ13:32

Sony планирует сделать Horizon Zero Dawn трилогией

News.ru09:07

Информация о Horizon Zero Dawn от СМИ: превращение в трилогию, кооператив, гигантский мир в сиквеле

3DNews10:56

Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивом для PS5. Что о ней известно

Российская газета09:19

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

ГЛАС.RU10:44

Horizon Zero Dawn станет трилогией

Чемпионат08:31
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Футбол

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
Происшествия

При взрыве газа в многоэтажке в Краснодаре погиб человек

Один человек погиб после взрыва газа в многоэтажном доме в Краснодаре.
ТАСС 09:09
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,4K
Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
29
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Авто

В продаже появится новый Hyundai Prophecy

Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe 22 апреля в 10:31
Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Хоккей

Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»

Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
ProstoProSport 08:24
Армия и оружие

Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

Чисто теоретически в составе «рассекреченного» груза могли быть и несколько (2-5-10 штук) Т-14 «Армата», которые могли прокатить по пыльным просторам Сирии для испытания надежности.
Взгляд.ру 21 апреля в 05:58
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Гаджеты

В России начались продажи iPhone SE

Apple начала продажи доступного iPhone SE второго поколения. Розничные продажи стартовали не только в России, но и по всему миру.
The GEEK 03:52
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
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Космос

Китай представил название для своей первой миссии на Марс

РБК 13:56
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Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Происшествия

В Уфе заключенные устроили бунт в колонии

Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Олег Галин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о беспорядках в уфимской колонии №3, которые устроили сидельцы.
Московский Комсомолец 07:21
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Финансы

Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей

Сбербанк с 25 марта одобрил реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.
ТАСС 06:13
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Политика

Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки.
РИА Новости вчера в 12:00
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Футбол

Кокорин рассказал, за какой клуб хотел бы выступать

Газета.Ru 14:59
Авто

В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
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Политика

В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино

«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
4
Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Экономика

Глеб Никитин предложил расширить меры поддержки российского автопрома

Еще одной мерой поддержки может стать закупка подвижного состава для региональной системы общественного транспорта.
Ньюс-НН 12:51
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Авто

Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

SpeedMe 22 апреля в 23:27
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Общество

Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
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Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
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Технологии

Часть людей может иметь иммунитет к COVID-19, заявил немецкий вирусолог

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 15:18
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Horizon Zero Dawn
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разработанная нидерландской студией Guerrilla Games и изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли PlayStation 4 в 2017 году; версия игры для Windows должна выйти летом 2020 года. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах. В течение игры главная героиня Элой, вооружённая копьём и луком, исследует окружающий мир, посещает различные поселения и охотится на механических зверей, чьи тела может разбирать для получения полезных ресурсов; охота зачастую требует от игрока скрываться от противников, расставлять ловушки и выбирать наилучшее время для нападения.
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