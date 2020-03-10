Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеДля России кардинально изменились условия внешней торговли

2 фото
В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки

Коммерсантъвчера в 18:56

Дайджест российских СМИ – 10 марта

ПРАЙМвчера в 21:58

Для России кардинально изменились условия внешней торговли

Бизнес-новости в Кирове02:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Энергетика

Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок

Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
RT на русском 01:23
Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
Авто

Специалисты рассказали о том, как понять, что пора менять ремень ГРМ

Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
Новые автомобили 08 марта в 04:32
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Общество

Ограничения из-за коронавируса распространили на всю Италию

Власти Италии распространили чрезвычайные меры в связи с коронавирусом на всю территорию страны, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на телеобращение премьер-министра Джузеппе Конте.
Дождь 01:34
Хоккей

«Барыс» выиграл у «Металлурга» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

News.ru вчера в 10:36
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора

Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Newia.ru вчера в 15:04
Общество

В мае россиян ждут длинные праздничные выходные

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в мае в праздники Дня весны и труда и Дня Победы россиян ждут длинные выходные, пишет "Известия".
Газета.Ru 02:38
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Коммерсантъ 00:37
Энергетика

Аналитик Баженов рассказал, как изменится цена на топливо в России

В беседе с «ПолитРоссией» руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, стоит ли россиянам опасаться резкого повышения цен на горючее.
ПолитРоссия вчера в 06:15
Космос

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС вчера в 13:46
Экономика

В России значительно подорожают автомобили из-за падения рубля

Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России стоит ожидать значительно роста стоимости автомобилей.
Южный автомобиль вчера в 11:12
Общество

Вильфанд призвал не сажать картошку в Центральной России раньше мая

"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", — подчеркнул Вильфанд.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс вчера в 07:59
Общество

Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году

Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Orenonline.ru вчера в 08:34
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv вчера в 09:32
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:12
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 02:35
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Общество

В Алтайском крае ограничено движение транспорта из-за непогоды

В связи с плохими погодными условиями уже несколько дней в регионе ограничено движение транспорта на автодорогах.
Местное время (Рубцовск) вчера в 22:41
Армия и оружие

На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ

РИА Новости вчера в 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное