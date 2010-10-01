Экономика
ГородовойДля России радикально изменились условия внешней торговли
Отмечается, что и бюджет Российской Федерации, и Центробанк, и отдельные игроки имеют все шансы не почувствовать резкого ухудшения условий внешней торговли. Однако для всех сторон это ухудшение было внезапным.
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Экономика
Произошёл обвал акций крупнейших российских компаний
На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Космос
«Космос: возможные миры» возвращает нас во вселенную науки
Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Происшествия
ФСБ проводит проверку в Управлении автодорог Свердловской области
Поводом для проверки стало заявление бывшего сотрудника Управтодора, который сообщил о том, что якобы в Управлении некорректно принимали дороги после восстановительного ремонта.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Футбол
В Молдавии отменены массовые мероприятия перед матчем сборной России
Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявил, что в стране отменены все массовые мероприятия из-за коронавируса, передает Sport24.
Общество
Кадыров наградил дочь медалью после модного показа в Париже
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат после участия в парижской Неделе моды.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Финансы
ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков
Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Происшествия
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Политика
Путин похвалил слоган автомобильных наклеек «Спасибо деду за победу»
В феврале СМИ обращали внимание, что перед 75-летием Победы новосибирское управление Росгвардии включило в закупки по программе госвооружений наклейки для служебных автомобилей с надписью «На Берлин».
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь поделилась редким фото с сыном от Евгения Цыганова
Известная актриса, телеведущая Юлия Снигирь и артист Евгений Цыганов растят вместе общего сына. Сегодня, 9 марта, у мальчика день рождения.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Спорт
Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Экономика
Одежда, обувь и мебель из Китая в России подорожают
Ослабление валюты изменит в большую сторону стоимость одежды, обуви, мебели и гаджетов.
Общество
В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих
Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.
Авто
Красный Tesla Model Y стал миллионным электромобилем Tesla
В сети Твиттер глава компании Илон Макс опубликовал фотографию, где запечатлен миллионный автомобиль и команда, которая его собирала.
Общество
ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Кино
Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»
Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Политика
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Завершая речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе процитировал русского писателя Александра Солженицына, передает РИА Новости.