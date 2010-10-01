Экономика

ГородовойГородовойДля России радикально изменились условия внешней торговли

Отмечается, что и бюджет Российской Федерации, и Центробанк, и отдельные игроки имеют все шансы не почувствовать резкого ухудшения условий внешней торговли. Однако для всех сторон это ухудшение было внезапным.
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Политика внешней торговли России изменилась за сутки

iReactor05:21

Для России радикально изменились условия внешней торговли

Городовой04:31

Для России кардинально изменились условия внешней торговли

Бизнес-новости в Кирове02:21

Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки

Коммерсантъвчера в 18:56
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Экономика

Произошёл обвал акций крупнейших российских компаний

На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта.
DixiNews 04:12
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
Космос

«Космос: возможные миры» возвращает нас во вселенную науки

Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
V-kosmose.com 03:17
Энергетика

Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Народные новости вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Происшествия

ФСБ проводит проверку в Управлении автодорог Свердловской области

Поводом для проверки стало заявление бывшего сотрудника Управтодора, который сообщил о том, что якобы в Управлении некорректно принимали дороги после восстановительного ремонта.
РБК Екатеринбург 02:51
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Экономика

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
РИА Новости 04:41
Политика

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Коммерсантъ 05:32
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Футбол

В Молдавии отменены массовые мероприятия перед матчем сборной России

Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявил, что в стране отменены все массовые мероприятия из-за коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru 05:18
Общество

Кадыров наградил дочь медалью после модного показа в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат после участия в парижской Неделе моды.
Lenta.ru 05:32
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Финансы

ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков

Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Российская газета 04:39
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Происшествия

Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
РИА Новости 04:36
Политика

Путин похвалил слоган автомобильных наклеек «Спасибо деду за победу»

В феврале СМИ обращали внимание, что перед 75-летием Победы новосибирское управление Росгвардии включило в закупки по программе госвооружений наклейки для служебных автомобилей с надписью «На Берлин».
Новая газета 03:05
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь поделилась редким фото с сыном от Евгения Цыганова

Известная актриса, телеведущая Юлия Снигирь и артист Евгений Цыганов растят вместе общего сына. Сегодня, 9 марта, у мальчика день рождения.
Летидор вчера в 08:45
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
iReactor 04:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Спорт

Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Спорт-Экспресс 08 марта в 08:41
Экономика

Одежда, обувь и мебель из Китая в России подорожают

Ослабление валюты изменит в большую сторону стоимость одежды, обуви, мебели и гаджетов.
U74.Ru 03:34
Общество

В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих

Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.
ТК Звезда вчера в 20:04
Авто

Красный Tesla Model Y стал миллионным электромобилем Tesla

В сети Твиттер глава компании Илон Макс опубликовал фотографию, где запечатлен миллионный автомобиль и команда, которая его собирала.
Tvoe-avto.com 05:37
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Кино

Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»

Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Popcornnews.ru 03:40
Политика

Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

Завершая речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе процитировал русского писателя Александра Солженицына, передает РИА Новости.
Инфорос 02:10
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