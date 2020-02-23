Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:03

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ТАСС: для Су-57 разработали гиперзвуковую ракету

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Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Вести.Ru00:14

СМИ: гиперзвуковую ракету для Су-57 создали в России

Телеканал 360°01:21

СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Известия00:39

Новейший российский истребитель получил образец гиперзвуковой ракеты

URA.Ru00:34

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

РБК02:29

Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

ТАСС00:03
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
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Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
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В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

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RT на русском вчера в 06:33
Армия и оружие

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Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Известия 09:18
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Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий

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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Газета.Ru 20 февраля в 07:25
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СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС 21 февраля в 23:53
Армия и оружие

The National Interest оценило странный российский патрон для ШАК-12

ПолитРоссия вчера в 09:04
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

Глава государства, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.
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Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
РИА Новости вчера в 12:55
Технологии

Google выпустила новую версию Android

Компании Google выпустила новую версию операционной системы Android, сообщает 9to5google.
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Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Lenta.ru 07:08
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Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
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Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

РИА Новости 04:30
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Павел Буре в четвертый раз станет отцом

Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.
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Ройселанн выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону, Юрлова — шестая

Нева Спорт 07:23
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
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Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru 06:48
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек

«Комитет получил от 31 провинции информацию о 76 тысячах 288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе болеют 53 тысячи 284 человека, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», – приводит информагентство сообщение государственного комитета.
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Спорт

Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам

Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Российская газета 09:10
Общество

Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Экономика сегодня вчера в 02:56
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева стихами поздравил отца с Днем защитника Отечества

Сын Никита оригинально поздравил отца Сергея Лазарева с Днем защитника Отечества.
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Здоровье

Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо

Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
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Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
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На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось

HotGeo вчера в 09:19
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