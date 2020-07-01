Политика
ИнтерфаксДля Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах
В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.
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В США назвали виновных в утечках об «оплате» Россией смертей американцев
ИА Красная Веснавчера в 19:33
Трампа призвали обсудить с Путиным приписываемый России сговор с талибами
Московский Комсомолецвчера в 21:56
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Энергетика
Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
ТАСС 29 июня в 13:47
Армия и оружие
На Украине назвали «признак скорого вторжения России»
Бабин считает также, что "признаком скорого вторжения на Украину" является объявленный недавно президентом РФ Владимиром Путиным призыв резервистов, связанный с предстоящими учениями.
Военное обозрение 05:51
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил отказ от «пробежек» по стенам
REGNUM вчера в 22:09
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика 05:16
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Общество
В Москве на Красной площади сегодня были задержаны участники акции «2036»
Как сообщает телеканал Дождь, в этом участвовали 8 человек, среди них участники группы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 07:05
Культура
Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»
Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 12:50
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.
News.ru 05:46
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ 29 июня в 23:27
Футбол
Георгий Джикия: уже привык, что в сторону «Спартака» так судят
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
Вести.Ru 02:15
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Гаджеты
OnePlus официально показала прототип бюджетного смартфона Nord
3DNews вчера в 11:55
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Политика
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Хоккей
«Трактор» договорился о продлении контракта с Гикой на три года
«Трактор» и нападающий Томаш Гика достигли договоренности о продлении контракта.
Sport24.ru 05:43
Армия и оружие
В Европе скачок радиации связали с Россией
В Северной Европе увеличившийся уровень радиации связали с Россией.
Актуальные Новости 03:56
Кино
Солист Shortparis сыграет Маяковского в новом фильме Козловского
Российский музыкант Николай Комягин, солист группы Shortparis, исполнит роль Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского "Карамора".
ТАСС вчера в 08:51