В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах

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