Технологии
Мойка78Для Windows 10 вышло крупное обновление
Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update к операционной системе Windows 10. Как сообщает The Verge, одним из главных его нововведений стала вторая версия подсистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, которая может обновляться через Windows Update.
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Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Армия и оружие
Илон Маск предложил свои спутники Starlink Пентагону для военных целей
На днях американский предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил Пентагону свои спутники Starlink.
Актуальные Новости 08:14
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04
Происшествия
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей В среду высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 14:32
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Здоровье
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для фитнес-клубов и бассейнов
В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для работы фитнес-клубов, спортивных залов и бассейнов после выхода из режима ограничений.
EastRussia вчера в 12:13
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
Общество
Бывшие мужья начали присваивать положенные детям пособия
В Челябинской области неплательщики алиментов начали оформлять на себя пособия, предназначенные родителям детей от трех до 16 лет.
Профиль 12:01
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах
В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru 14:00
Энергетика
Владельцы АЗС просят об отмене регулирования цен на бензин
Правительство использует этот механизм для влияния на стоимость топлива.
Муксун.fm 08:12
Культура
Александр Цекало: «Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом»
Пара не скучает на самоизоляции: Александр Цекало снял онлайн-проект, в котором рассказывает об иностранных сериалах, а жена всячески помогала ему, а также дарила вдохновение.
StarHit.ru 10:00
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Общество
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Петербургский дневник 06:40
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
Происшествия
Жители Лугового остались без света из-за аварии
27 мая в 14:30 в поселке Маркова произошла авария на электрических сетях, сообщает Иркутская электросетевая компания.
Твой Иркутск 04:15
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Врач из детской больницы в Анжеро-Судженске заболел коронавирусом
Коронавирус у врача выявили 26 мая. Об этом в своём блоге рассказал мэр города Александр Рыбалко.
ВашГород.ру 20:55
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
Единственный сын Леонида Якубовича рассказал о разводе родителей
Мужчина не осуждает Леонида Якубовича за развод со своей мамой, поскольку он был неизбежен из-за несовпадения характеров.
Bimru.ru вчера в 02:21
Игры
The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia 16 июня
Представители Google рассказали, что The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia уже 16 июня текущего года.
Vevby.ru 16:12
Финансы
Главной угрозой доллару является политика самих США — Foreign Affairs
Вашингтон, 26 мая 2020, 17:59 — REGNUM Главную угрозу доллару как мировой валюте несет политика самих Соединенных Штатов — прежде всего, наращивание госдолга, заявил бывший министр финансов США Генри Полсон в статье Foreign Affairs от 26 мая.
REGNUM вчера в 10:59