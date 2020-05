Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update к операционной системе Windows 10. Как сообщает The Verge, одним из главных его нововведений стала вторая версия подсистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, которая может обновляться через Windows Update.

Читать в источнике