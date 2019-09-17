Армия и оружие

Avia.proAvia.proДля атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55

Саудовская Аравия была атакована украинскими крылатыми ракетами.
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