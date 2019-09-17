Армия и оружие
Avia.proДля атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55
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France-Presse: по саудовским нефтяным объектам были выпущены ракеты из Ирана
Говорит Москвавчера в 11:38
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Происшествия
Вылетевший в Пекин самолет вернулся в Вашингтон из-за возгорания
Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин-Вашингтон, вернулся в аэропорт американской столицы.
РБК вчера в 23:45
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru вчера в 01:55
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Происшествия
Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»
МИР 24 вчера в 21:27
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Здоровье
Врачи дефицитных специальностей получат выплаты в Липецке
Врачи дефицитных специальностей смогут получить 1 млн рублей.
Известия вчера в 07:09
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей
Российская певица Татьяна Буланова продолжает после развода жить в одной квартире с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым, но рассчитывает, что он вскоре переедет.
Lenta.ru вчера в 17:33
Политика
Япония перестала быть главным торговым партнером Южной Кореи
Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.
REGNUM вчера в 23:16
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
RT на русском вчера в 08:21
Общество
Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу
Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru вчера в 10:29
Футбол
Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»
Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.
ODDS.ru вчера в 00:37
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия
Молния ударила в футболистов во время игры на Ямайке
Вечерняя Москва вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге
До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru 16 сентября в 08:44
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия вчера в 06:48
Авто
Александр Усс: Нам потребуется два-три года для того, чтобы стать регионом-лидером по качеству работы лесной отрасли
На торжественном собрании, посвящённом Дню работников леса, Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил коллективы предприятий и учреждений лесной отрасли с профессиональным праздником.
НИА-Красноярск вчера в 06:59
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 09:57
Игры
Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время
В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру вчера в 14:05