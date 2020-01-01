Экономика

RT на русскомRT на русскомДля банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
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с чего всё началось

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.
Газета.Ruвчера в 09:52

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ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известия21:39

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русском20:57

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМвчера в 01:44

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Саминвестор05:18

Переводы денег по номеру телефона в России станут платными

URA.Ruвчера в 10:21

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ruвчера в 09:52

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ru17:05
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Со своей стороны, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова напоминает, что «рубль в декабре перешел к уверенному укреплению против доллара и евро».
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Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

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В Совете Безопасности ООН сменились пять государств

В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
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Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
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В последнее время в российских СМИ появляется очень много материалов, посвященных проблемам статистики, особенно экономической.
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Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
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На Украине минимальная зарплата повышается до $200

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«Сидней Уондерерс» — «Брисбен Роар»: какой выбор сделать?

«Сидней Уондерерс» не проигрывает «Брисбен Роар» в шести матчах кряду, но сумеют ли «странники» продлить эту серию 1 января – ответ есть в нашем прогнозе.
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Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой

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Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
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В Благовещенске разыскивают двухлетнего мальчика

Следователи просят всем, кому известно местонахождение Демьяна или обстоятельства его исчезновения, обратиться в следственные органы по тел. +7 924 744-00-20 или в ближайший отдел полиции, тел. 02, 102.
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Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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В России запрещается ездить на автомобилях без номеров

Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
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В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
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Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

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Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
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Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

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Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
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Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию

В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
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Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
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На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
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