С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.

с чего всё началось

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

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