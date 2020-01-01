Экономика

RT на русскомRT на русскомДля банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
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с чего всё началось

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.
Газета.Ruвчера в 09:52

Подробнее о событии

Переводы денег по номеру телефона в России станут платными

URA.Ruвчера в 10:21

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАСС16:33

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ru17:05

Ограничение долга перед МФО и другие изменения 2020 года

Саминвестор05:18

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русском20:57

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ruвчера в 09:52

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМвчера в 01:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
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Точную формулу пересчета возраста собак в человеческий вывели биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
РЕН ТВ 28 декабря в 22:04
Общество

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Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
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Общество

В России вступил в силу закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
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Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
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Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
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Объявлены даты работы поликлиник в Красноярске в новогодние праздники

Минздрав Красноярского края утвердил график работы городских поликлиник в новогодние праздники.
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Суарес уверен в продлении контракта с «Барселоной»

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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Христиане Сирии отметили Новый год демонстрацией постановки и салютами

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Netflix опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов года

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На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
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Новые ФАПы в Забайкалье приняли первых пациентов

В свою очередь, по данным пресс-службы правительства региона, всего в 2019 году в Забайкалье на средства государственных программ и дальневосточной субсидии было открыто 40 фельдшерско-акушерских пунктов.
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