Армия и оружие
Мой БрянскДля беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг
Генеральный директор корпорации Борис Обносов рассказал, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает несколько новых боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что их масса варьируется от 50 до 100 кг.
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Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки "Кронштадта" и "Сухого", сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.РИА Новости01:15
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