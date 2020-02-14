Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскДля беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

Генеральный директор корпорации Борис Обносов рассказал, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает несколько новых боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что их масса варьируется от 50 до 100 кг.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Для беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки "Кронштадта" и "Сухого", сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.
РИА Новости01:15

Подробнее о событии

Ударный дрон «Охотник» получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг

Российская газета04:10

Для беспилотника «Охотник» будут разработаны боеприпасы весом до 100 килограммов

Военное дело02:43

Для беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

РИА Новости01:15

Для беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

Мой Брянск02:02

Глава КТРВ рассказал о разработке боеприпасов для беспилотников

Mil.Press Военное02:02

Боеприпасы массой до 100 кг создаются для российских беспилотников

iReactor02:38

Разработчик: Новые боеприпасы массой от 50 до 100 кг создаются для ударных беспилотников

ТК Звезда01:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика

Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
RT на русском 03:20
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Армия и оружие

В России создали гладкоствольный аналог винтовки армии США M16

Компания "Промтехнология" (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16).
ТАСС 03:31
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС вчера в 12:36
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Автоспорт

Команда «Ред Булл» показала изображения нового болида

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" на своем официальном сайте показала компьютерные изображения нового болида, который будет участвовать в гонках предстоящего сезона.
РИА Новости 12 февраля в 05:39
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Кино

Тимур Бекмамбетов снимает фильм в вертикальном формате

Popcake 01:12
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Экономика

Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 19:31
Происшествия

В Москве раскопали братскую могилу из 90-х

В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 03:58
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Общество

Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая

Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.
Ведомости вчера в 23:54
Политика

Кадыров поддержал борьбу Путина с «бездуховными явлениями»

News.ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов

Писательница избавилась от длинных волос Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.
WomanHit.ru 03:52
Происшествия

У генерала ФСБ нашелся только Lexus

ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Обносов Борис Викторович
Инженер
Инженер-механик по летательным аппаратам, доктор технических наук, должностное лицо КГБ СССР, ФСБ РФ. Действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Генеральный директор ОАО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Почётный гражданин Московской области и города Королёва. «Почётный машиностроитель». Генерал-майор ФСБ в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное