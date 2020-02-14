Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскДля беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

Генеральный директор корпорации Борис Обносов рассказал, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает несколько новых боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что их масса варьируется от 50 до 100 кг.
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Для беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки "Кронштадта" и "Сухого", сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.
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Инженер-механик по летательным аппаратам, доктор технических наук, должностное лицо КГБ СССР, ФСБ РФ. Действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Генеральный директор ОАО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Почётный гражданин Московской области и города Королёва. «Почётный машиностроитель». Генерал-майор ФСБ в отставке.
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