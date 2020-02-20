Экономика

Российская газетаРоссийская газетаДля бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации

Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС. Для этого нужно уведомить об этом налоговую службу через свой "личный кабинет" налогоплательщика на официальном сайте ведомства.
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