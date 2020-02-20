Экономика
Российская газетаДля бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации
Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС. Для этого нужно уведомить об этом налоговую службу через свой "личный кабинет" налогоплательщика на официальном сайте ведомства.
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Дума одобрила в первом чтении отмену налоговой декларации для бизнеса на «упрощенке»
Коммерсантъ20 февраля в 09:33
Применяющим «упрощёнку» организациям могут разрешить не подавать налоговую декларацию
Парламентская газета20 февраля в 07:09
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