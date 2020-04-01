Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг». Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

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