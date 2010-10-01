Для больных коронавирусной инфекцией жителей Москвы создадут специальное приложение. Его можно будет использовать на мобильном телефоне. Приложение «Социальный мониторинг» позволит правоохранительным органам убедиться в том, что гражданин соблюдает режим изоляции и не выходит из дома.

с чего всё началось

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг». Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

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Общество Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с коронавирусом, выразил мнение, что второй волны эпидемии в Китае не будет.