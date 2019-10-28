Экономика

EastRussiaEastRussiaДля черных кредиторов введут уголовную ответственность

В России могут ввести уголовную ответственность за нелегальную выдачу кредитов. Сейчас для них предусмотрена только административная ответственность.
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с чего всё началось

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.
Коммерсантъ27 октября в 11:21

Подробнее о событии

ЦБ поддержал введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»

Rambler News Service28 октября в 10:25

Россиянам запретят давать в долг по-крупному

Lenta.ru28 октября в 09:00

Нелегальных кредиторов предлагают отправлять в тюрьму

URA.Ru27 октября в 18:20

Нелегальным кредиторам готовят уголовную ответственность

Право.ру28 октября в 01:58

В России за кредитование может светить срок

Primpress.ru27 октября в 22:41

Предлагается ввести уголовную ответственность за деятельность нелегальных кредиторов

Гарант28 октября в 03:07

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Коммерсантъ27 октября в 11:21
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В России вступили в силу налоговые льготы для дачников.
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