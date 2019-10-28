Экономика
EastRussiaДля черных кредиторов введут уголовную ответственность
В России могут ввести уголовную ответственность за нелегальную выдачу кредитов. Сейчас для них предусмотрена только административная ответственность.
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с чего всё началось
Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.Коммерсантъ27 октября в 11:21
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ЦБ поддержал введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»
Rambler News Service28 октября в 10:25
Предлагается ввести уголовную ответственность за деятельность нелегальных кредиторов
Гарант28 октября в 03:07
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