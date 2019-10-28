Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.

с чего всё началось

В России могут ввести уголовную ответственность за нелегальную выдачу кредитов. Сейчас для них предусмотрена только административная ответственность.

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