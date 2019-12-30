Политика
ИзвестияДля чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. Со своим предложением Петров обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
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с чего всё началось
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.РИА Новостивчера в 22:23
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В России могут начать контролировать поведение чиновников на корпоративах
Московский Комсомолецвчера в 22:38
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