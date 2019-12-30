Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.

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Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. Со своим предложением Петров обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

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