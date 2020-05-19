Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха

Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
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Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

РБК05:02

В Минпросвещения рекомендовали начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля

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Комсомольская правда04:35

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