Коронавирус
РИА НовостиВ Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
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Армия и оружие
Украинские военные сообщили об уничтожении грузовика «боевиков» с боеприпасами
Росбалт 05:17
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной перед супругом
Клум прикрывает свою обнаженную грудь руками и счастливо улыбается. Отмечается, что для своего возраста модель выглядит просто замечательно.
RuNews24.ru 05:03
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:51
Общество
Более половины россиян ждут вакцину от коронавируса
21% респондентов уверены, что в случае эффективности вакцины необходимо провести обязательную вакцинацию.
Вести Подмосковья 04:04
Кино
Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»
Образ и название фильма были позаимствованы из творчества норвежского художника Эдварда Мунка и его знаменитого полотна «Крик».
Inc-news.ru вчера в 17:12
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51
Общество
Глава Минтруда спрогнозировал рост безработных до 2,5 млн человек
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в правительстве диагностируют двукратное увеличение числа безработных в мае: раньше было 726 тысяч зарегистрированных людей без постоянного места работы, сейчас 1,4 млн.
Городовой 02:51
Происшествия
В Липецке пропал 16-летний подросток
В Липецке пропал 16-летний Дмитрий Второв.
7 новостей вчера в 15:54
Футбол
«Реал» продолжит сотрудничество с Йовичем
Мадридский "Реал" продолжит сотрудничество с сербским нападающим Лукой Йовичем.
Газета.Ru 04:46
Общество
В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков
За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.
Ивтелерадио 05:22
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Армия и оружие
Экс-глава минобороны ДНР: Армия Украины смогла бы «вернуть» Донбасс за неделю
Без поддержки России украинская армия «сможет взять Донбасс под контроль за неделю-две», считает он Добавим, взявший интервью у Стрелкова Гордон заявил, что интервью было взято «в содружестве с украинскими спецслужбами».
Росбалт 04:46
Общество
В России коронавирусом заразились еще 9263 человека
За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек.
Город55.ру 03:50
Общество
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Авто
Mercedes анонсировал обновленные купе и кабриолет E-Class
Mercedes пока не сделал официального заявления, когда будут представлены обновленные купе и кабриолет E-Class, но, похоже, что дебют может состояться либо в конце этого месяца, либо в начале следующего.
SpeedMe вчера в 23:49
Происшествия
Ростовские силовики нагрянули в администрацию Азова с обысками
Азов, Ростовская область, 19 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Ростовской области силовики нагрянули с обысками в администрацию Азова.
REGNUM 04:01
Здоровье
160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 17 мая в 03:43
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10