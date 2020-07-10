Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДля детей появится специальная вакцина от коронавируса

Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но появится препарат еще нескоро.
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Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году

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В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей

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URA.Ru14:22

В Роспотребнадзоре отметили, что для детей предстоит создать специальную вакцину от COVID-19

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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Общество

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Фургал заявил в суде о непричастности к инкриминируемым преступлениям

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ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
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Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним

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«Судьи деградируют». Федотов раскритиковал работу российских арбитров

Российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР) и судейского корпуса в Тинькофф РПЛ.
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Слуцкий вспомнил о работе в сборной России

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
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41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год

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В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей

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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
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Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Названы факторы окончательного укрепления рубля

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Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии

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ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила, что придется снова вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.
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