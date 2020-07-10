Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но появится препарат еще нескоро.

Для детей появится специальная вакцина от коронавируса

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