Коронавирус
Российская газетаДля детей появится специальная вакцина от коронавируса
Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но появится препарат еще нескоро.
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Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Экономика
Суд в Петербурге отменил «золотой парашют» подполковнику ФСБ Бажанову
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил так называемый «золотой парашют» в 84 миллионов рублей топ-менеджменту рухнувшего Международного банка Санкт-Петербурга.
АБН 17:27
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:03
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним
Inc-news.ru 08:13
Футбол
«Судьи деградируют». Федотов раскритиковал работу российских арбитров
Российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР) и судейского корпуса в Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 13:23
Футбол
Слуцкий вспомнил о работе в сборной России
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 17:20
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news 15:56
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 06:10
Путешествия
Россияне жалуются на переполненные пляжи на отечественных курортах
Общественная служба новостей 07:31
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
РБК 12:54
Экономика
Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат
Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Происшествия
В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:55
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news 16:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Экономика
Названы факторы окончательного укрепления рубля
Стоимость валюты зависит от динамики цен на нефтяные котировки Brent и WTI, рассказал специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.
Народные новости 13:45
Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Вести.Ru 07 июля в 19:44
Общество
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила, что придется снова вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.
МордовМедиа 16:29