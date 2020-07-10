Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается.

с чего всё началось

Для детей должна быть разработана специальная вакцина от коронавируса, работа над ней только начинается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для детей в России разрабатывается специальная вакцина от COVID-19

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