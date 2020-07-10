Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для детей будет разработана специальная вакцина против коронавирусной инфекции.

Для детей в России разработают отдельную вакцину от коронавируса

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