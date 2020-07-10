Коронавирус
АБНДля детей в России разработают отдельную вакцину от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для детей будет разработана специальная вакцина против коронавирусной инфекции.
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Попова сообщила о начале разработки вакцины от коронавируса для детей
Московский Комсомолецвчера в 14:10
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Политика
Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США
Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.
Газета.Ru 05:00
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Политика
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском вчера в 14:38
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Общество
В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции
Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:01
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Политика
ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17
Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей вчера в 18:27
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Известно, что новый WEY создан на базе флагманского Haval H9 и имеет аналогичные габариты.
Evo-rus.com 02:02
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Здоровье
В Свердловской области выявлено 280 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 11 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 10 июля выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:31
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru вчера в 17:14
Футбол
11 июля стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
11 июля стадион "Баварии" окрасится в цвета ЛГБТ-движения, сообщает Twitter команды.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
Evo-rus.com 03:18