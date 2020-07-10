Коронавирус

АБНАБНДля детей в России разработают отдельную вакцину от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для детей будет разработана специальная вакцина против коронавирусной инфекции.
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Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса

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Попова сообщила о начале разработки вакцины от коронавируса для детей

Московский Комсомолецвчера в 14:10

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РИА Новостивчера в 14:05
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