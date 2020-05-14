Общество

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоДля должников хотят сохранить прожиточный минимум

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, обязывающий кредиторов сохранять прожиточный минимум должникам. Документ разработала фракция «Единая Россия». «При взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным», - полагает ее глава Сергей Неверов.
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Госдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

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Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

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News.ru04:51

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Единороссы внесли в Госдуму законопроект о сохранности прожиточного минимума для должников

ТАСС04:00
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
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К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
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Происшествия

Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке

Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос».
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Экономика

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BFM.ru 11 мая в 18:48
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Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
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Кино

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Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Общество

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Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Политика

Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 13:28
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Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
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Во Владивостоке в Приморском краевом онкологическом диспансере началось лечение пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами по уникальной методике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
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В российских школах задумали отменить общие перемены

Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
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Российские ученые открыли в природе два новых минерала

Специалисты из СПГУ в ходе исследований в вузе обнаружили в природе два новых минерала - в вулкане Плоский Толбачик на Камчатке.
ТК Звезда 21:56
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Сотрудники МЧС с начала года выявили 165 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в которых нарушались требования пожарной безопасности.
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Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
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Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

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Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип назвал отвратительными и циничными действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
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