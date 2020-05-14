Футбол Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.

Политика Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями. 26

Экономика В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,6K

Общество В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде. 290

Здоровье Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. 838

Происшествия Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос». 3

Энергетика «Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам. 108

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 78

Здоровье В Приморье началось лечение онкобольных по уникальной технологии Во Владивостоке в Приморском краевом онкологическом диспансере началось лечение пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами по уникальной методике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края. 2

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 126

Общество В российских школах задумали отменить общие перемены Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались. 2,5K

Наука Российские ученые открыли в природе два новых минерала Специалисты из СПГУ в ходе исследований в вузе обнаружили в природе два новых минерала - в вулкане Плоский Толбачик на Камчатке.

Происшествия МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в 165 домах престарелых Сотрудники МЧС с начала года выявили 165 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в которых нарушались требования пожарной безопасности.

Здоровье Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме. 275

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози 33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози. 1

Политика Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип назвал отвратительными и циничными действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 4