Общество
Российская газетаДля должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. На сегодняшний день речь о сумме не менее 12 130 рублей.
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
RT на русском 08:36
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
Наука
Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши
Ученые впервые смогли в эмбрионе мыши вырастить миллионы человеческих клеток. Этого удалось добиться за счет смешения ДНК.
Актуальные Новости 09:39
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ
Проведение самого массового ЕГЭ - по русскому языку - планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, - подчеркивают в Рособрнадзоре.
Российская газета 10:15
Политика
Китай ответил на украинский иск из-за коронавируса
Посольство Китая на Украине прокомментировало иск украинской общественной организации на госсовет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса.
Взгляд.ру 10:26
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Экономика
Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд
Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
The GEEK вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о своем лечении
Эфир получился очень откровенным. Тимати сказал, что лечение пошло Джигану на пользу.
Bimru.ru вчера в 23:54
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество
Лукашенко заявил о приоритете поиска внешних финансовых ресурсов
Привлечение внешних ресурсов для поддержки экономики является одной из приоритетных задач для правительства Белоруссии.
Евразия Daily 04:45
Культура
Бывший ведущий Inside Xbox рассказал о проблемах шоу
Бывший ведущий Inside Xbox Рукари Остин в свежем выпуске подкаста Dealer раскритиковал подход Microsoft к созданию ежемесячной передачи.
Игромания.ру 10:13
Гаджеты
Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта
Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Политика
На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон
Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53