Общество

Российская газетаРоссийская газетаДля должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. На сегодняшний день речь о сумме не менее 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Госдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

Известия06:33

Должникам решили оставлять сумму не ниже МРОТ

Говорит Москва05:48

Кредиторов хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

News.ru04:51

Должникам сохранят прожиточный минимум при списании с них долгов

Финмаркет04:32

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Российская газета04:28

В России прожиточный минимум оставят не всем должникам

REGNUM05:15

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о сохранности прожиточного минимума для должников

ТАСС04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

RT на русском 08:36
30
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
1,3K
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество

Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
32
Авто

Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе

Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
9
Наука

Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши

Ученые впервые смогли в эмбрионе мыши вырастить миллионы человеческих клеток. Этого удалось добиться за счет смешения ДНК.
Актуальные Новости 09:39
1
Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
485
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ

Проведение самого массового ЕГЭ - по русскому языку - планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, - подчеркивают в Рособрнадзоре.
Российская газета 10:15
47
Политика

Китай ответил на украинский иск из-за коронавируса

Посольство Китая на Украине прокомментировало иск украинской общественной организации на госсовет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса.
Взгляд.ру 10:26
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
117
Экономика

Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд

Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
27
Политика

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
426
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,4K
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
283
Политика

Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
289
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Игры

GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store

The GEEK вчера в 11:05
95
Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о своем лечении

Эфир получился очень откровенным. Тимати сказал, что лечение пошло Джигану на пользу.
Bimru.ru вчера в 23:54
10
Общество

Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество

Лукашенко заявил о приоритете поиска внешних финансовых ресурсов

Привлечение внешних ресурсов для поддержки экономики является одной из приоритетных задач для правительства Белоруссии.
Евразия Daily 04:45
Культура

Бывший ведущий Inside Xbox рассказал о проблемах шоу

Бывший ведущий Inside Xbox Рукари Остин в свежем выпуске подкаста Dealer раскритиковал подход Microsoft к созданию ежемесячной передачи.
Игромания.ру 10:13
Гаджеты

Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта

Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
1
Происшествия

В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
77
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,4K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
114
Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
3,5K
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
48
Политика

Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений

Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
91
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
10
Политика

На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон

Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное