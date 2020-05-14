В Госдуму внесён законопроект, который обязывает кредиторов оставлять должникам на жизнь сумму не ниже МРОТ. Речь идёт о сумме не менее 12 130 рублей, сообщили в четверг в пресс-службе ГД.

Госдума предложила не отбирать у должников прожиточный минимум

Авто В РФ летом стартуют продажи китайского минивэна GAC Китайская компания GAC, которая в декабре пришла в Россию с единственным кроссовером GS8, уже этим летом может расширить свою линейку минивэном GN8 и паркетником GS5. 7

Политика Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. 676

Экономика ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге. 128

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства. 112

Общество Пожилые петербуржцы в ближайшие дни получат выплаты за самоизоляцию В ближайшие два дня 298 тысяч петербуржцев старше 65 лет получат первые выплаты в размере 2 тыс. рублей за соблюдение самоизоляции. 48

Общество Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны. 57

Общество Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19 Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе. 18

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек Во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Хоккей Хоккеисты КХЛ признали Вадима Шипачёва лучшим игроком сезона Игроки КХЛ назвали лучшего хоккеиста сезона. Опрос представителей всех клубов проводился по инициативе Континентальной хоккейной лиги.

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". 253

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1,9K

Здоровье Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России. 9

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,1K

Спорт В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.