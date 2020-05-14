Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. На сегодняшний день речь о сумме не менее 12 130 рублей.

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

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