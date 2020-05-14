Общество
Российская газетаДля должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. На сегодняшний день речь о сумме не менее 12 130 рублей.
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Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда 14:35
Гаджеты
Готовится к выходу первый монитор с поддержкой HDMI 2.1
Игромания.ру 16:32
Наука
Малярийный паразит имеет свои биологические часы
Исследователи давно знают, что все малярийные паразиты в теле зараженного человека проходят через свой клеточный цикл одновременно.
Машины и Механизмы 15:04
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Общество
Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
ИА Красная Весна вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова назвал виновника бед Лидии Федосеевой-Шукшиной
По версии Бари-младшего, Ольга желает своей матери всего плохого, и даже если с Федосеевой-Шукшиной что-то произойдёт, Алибасов-младший просит винить в этом именно Ольгу.
Bimru.ru 07:48
Гаджеты
Компания Supermicro расширяет портфель интегрированных систем на базе ГП NVIDIA A100
Представляя собой сбалансированную платформу для приложений НРС и ИИ в дата-центрах, новая система 2U от Supermicro оснащена ГП-платой NVIDIA HGX A100 4 с четырьмя графическими процессорами NVIDIA A100 Tensor Core прямого подключения.
ТАСС 11:11
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Авто
Появились первые фото обновленного Ford Focus
Первые фотографии обновленного Focus в кузове «универсал» опубликовал сертификационный орган КНР.
Автоновости дня 12:48
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Футбол
Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич
Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Футбольный «Локомотив» принял самое громкое кадровое решение в российском спорте в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 11:36
Игры
Alan Wake будут продавать со скидкой в 90% в Steam, EGS и GOG
14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru вчера в 16:48
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Экономика
Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Российский бизнес для выживания в условиях карантинных ограничений и самоизоляции населения стремится сократить операционные затраты, добивается снижения или отсрочки арендной платы, а также переводит сотрудников на неполную рабочую неделю.
РБК 17:00
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
РИА Новости 16:02
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии
Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер 13:09