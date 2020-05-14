Общество

Российская газетаРоссийская газетаДля должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. На сегодняшний день речь о сумме не менее 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Российская газета04:28

Должникам решили оставлять сумму не ниже МРОТ

Говорит Москва05:48

Кредиторов хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

News.ru04:51

Должникам сохранят прожиточный минимум при списании с них долгов

Финмаркет04:32

Госдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

Известия06:33

В России прожиточный минимум оставят не всем должникам

REGNUM05:15

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о сохранности прожиточного минимума для должников

ТАСС04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
40
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
602
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
4K
Финансы

Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме 26 мая

Нью-Йоркская фондовая биржа, которая с марта проводит торги только в электронном режиме из-за пандемии коронавируса, перейдет на штатный режим работы 26 мая.
ТАСС 18:09
Общество

Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания

Альтернативой продажи, по мнению Кудрявцева, может быть только банкротство и закрытие «Ведомостей».
РБК 17:45
Политика

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию и Китай в дезинформации

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на фоне коронавирусной пандемии Россия и Китай пытаются дестабилизировать мировой порядок с помощью неверной информации.
Городовой 08:25
94
Футбол

Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»

Sport24.ru 07:35
Армия и оружие

Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54

В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета 07:23
Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
1
Общество

Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился

После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
149
Энергетика

Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Автоспорт

Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren

Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses 06:53
Спорт

Минспорт подготовил план по снятию ограничений

Министерство спорта России подготовил план по снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:23
1
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Газета.Ru 15:31
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы

Кавказ Пост 15:51
11
Политика

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
34
Здоровье

В Минздраве назвали болезнь, при которой коронавирус особо опасен

В Минздраве назвали новую категорию людей, для кого заражение коронавирусом служит очень высоким риском для жизни.
Pro Город Киров 07:05
19
Происшествия

СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
18
Гаджеты

В Сети появились данные о смартфонах Honor X10 и X10 Pro

В Сети появились данные о новых китайских смартфонах Honor X10 и X10 Pro.
UfacityNews.ru 11 мая в 17:43
1
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
862
Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
2
Экономика

ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства

Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
280
Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
103
Общество

Высадивших деревья в Екатеринбурге проверят на экстремизм

Власти Екатеринбурга попросили МВД и ФСБ проверить действия местных жителей, высадивших без согласования деревья в парке на территории Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).
News.ru 09:01
51
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,5K
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
37
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
408
Здоровье

В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента

В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс 15:40
16
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
257
Общество

Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Salt Mag 04:25
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное