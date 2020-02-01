Армия и оружие

Вести.RuВести.RuДля эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Интерфакс12:40

Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая

Российская газета09:36

Россиян эвакуируют из Китая пятью самолётами ВКС

RT на русском09:18

Пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из Китая

Газета.Ru09:13

Минобороны объявило о создании авиагруппы для эвакуации россиян из КНР

Известия09:02

В Минобороны раскрыли подробности предстоящей эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

ТАСС09:02

Шойгу дал указание создать авиагруппировку для эвакуации россиян из КНР

ТК Звезда08:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
Гаджеты

Intel Core i9-10900K будет автоматически разгоняться выше 5 ГГц

Компания Intel готовит конкурента APU AMD Ryzen 4000 в лице Core i7-10875H.
The GEEK 12:23
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Теннис

Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
RT на русском 06:55
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
РИА Новости 03:58
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Политика

Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 13:16
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM вчера в 00:08
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Единоборства

Нурмагомедову предлагают 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером

Сто миллионов долларов российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Хабибу Нурмагомедову за бой против непобежденного боксера Флойда Мевезера в Эр-Рияде предложили богатые люди Саудовской Аравии, сообщает 1 февраля менеджер российского бойца Али Абдельазиз в интервью порталу Tmz Sports.
Красная весна 14:29
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 30 января в 02:01
Экономика

Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита

Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Life.ru 03:30
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Туктамышева выступили на льду озера в Доброграде

Впервые фигуристы выступили на открытом льду Доброграда в 2018 году, тогда свои показательные номера представили 17 спортсменов, включая олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Аделину Сотникову, в 2019 году к проекту Доброграда присоединились олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Навка.
ТАСС Спорт 10:46
Наука

Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
ТАСС 30 января в 08:38
Гаджеты

«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки

Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
iXBT.com 11:54
Общество

Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля

С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 05:33
Общество

В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
Новая газета 06:20
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 11:59
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Армия и оружие

В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»

В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Актуальные Новости вчера в 11:52
Общество

Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости

Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
REGNUM 30 января в 12:38
Армия и оружие

В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

РИА Новости 13:50
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное