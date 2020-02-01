Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля

ТАСС09:40

Минобороны раскрыло детали об эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

РБК10:41

Эвакуировать россиян из Китая будут пять самолетов ВКС

Коммерсантъ10:33

Песков назвал время эвакуации граждан РФ из Китая

Российская газета10:03

В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС

RT на русском09:53

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Интерфакс12:40

Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

РИА Новости06:34
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Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес

«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Passion.ru 07:00
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии

ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.
Спорт-Экспресс 12:46
Футбол

«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно

Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Матч ТВ 05:38
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Шоу-бизнес

Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить

Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
News.ru 11:56
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
РИА Новости 03:58
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец 10:11
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 30 января в 02:01
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ.
Soccer.ru 11:56
Происшествия

Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Теннис

Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
Коммерсантъ 06:05
Хоккей

Посол США в России назвал Овечкина своим любимым хоккеистом

Джон Салливан, в декабре 2019 года ставший послом США в России, заявил, что его любимым хоккеистом является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
РБК 12:52
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
Здоровье

Учёные узнали о сложности диагностики коронавируса

News.ru 13:36
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU 30 января в 02:51
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Слово и Дело 07:55
Авто

Российский внедорожник Aurus Komendant показали на рендерах

По мнению авторов рендеров, внедорожник Aurus Komendant получит такой же дизайн, что и седан Senat.
Daily-Motor.Ru 08:09
Шоу-бизнес

Маликов впервые показал своего сына на ТВ

Певец Дмитрий Маликов впервые привёл своего двухлетнего сына Марка на телевидение.
News.ru 11:11
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Здоровье

Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
UfaTime.ru 29 января в 10:59
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