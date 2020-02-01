Политика
Вести.RuДля эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
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Здоровье
Моор рассказал, как в Тюмени встретят поезд из Пекина
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как в столице региона встретят поезд Москва – Пекин.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым
Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Гаджеты
В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2
В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Что ждет россиян в феврале 2020 года
1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Религия
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Экономика
Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Общество
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Специалист-поисковик и токсиколог, занимающиеся версиями гибели группы туристов на перевале Дятлова, выдвинули новую версию трагического и загадочного случая, сообщает DEITA.
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче
Футбол
Лэмпард: «„Лестер“ был лучше нас во втором тайме»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с "Лестером".
Происшествия
Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите
В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Общество
Apple закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса
Американская компания Apple до девятого февраля закрывает все свои пункты продаж на территории материкового Китая на фоне эпидемиологической ситуации.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Шоу-бизнес
Мать Тимати рассказала о сложных отношениях внутри семьи
Симона Юносова, мать известного рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати, рассказала, как складываются отношения внутри их семьи.
Происшествия
Мурманским морякам грозит 18 лет тюрьмы в Кабо-Верде
В суде города Прая, столице Кабо-Верде, обвинитель потребовал для мурманских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.
Политика
Путин внёс в Госдуму поправки о горячем питании для школьников
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.