Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Интерфакс12:40

Минобороны раскрыло детали об эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

РБК10:41

В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС

RT на русском09:53

Песков назвал время эвакуации граждан РФ из Китая

Российская газета10:03

Эвакуировать россиян из Китая будут пять самолетов ВКС

Коммерсантъ10:33

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля

ТАСС09:40

Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

РИА Новости06:34
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Футбол

«Сельта» со Смоловым уступила «Валенсии» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 17:18
Хоккей

Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН 30 января в 12:52
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Кино

«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

Аргументы и Факты 13:35
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК 17:20
Космос

К Земле летит гигантский астероид

Гигантский астероид летит в сторону Земли. Ожидается, что он приблизится к нашей планете 15 февраля.
ТВ Центр 29 января в 07:00
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Политика

Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая

Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.
РИА Новости 13:35
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
ТАСС 16:28
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным

Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
Вечерний курьер вчера в 16:35
Общество

Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Московский Комсомолец 10:05
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Политика

ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Lenta.ru 30 января в 23:04
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
РИА Новости 03:58
Армия и оружие

ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села

Луганская народная республика готовит иск в Международный уголовный суд для привлечения командира 93 бригады ВС Украины к ответственности за обстрел в субботу жилого массива села Березовское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Passion.ru 07:00
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 30 января в 05:35
Происшествия

Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
REGNUM 09:20
Общество

Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье

На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска.
РБК 00:29
Спорт

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Спорт-Экспресс 11:04
Гаджеты

На что способен самый мощный мобильный процессор AMD нового поколения. Первые тесты радуют

В начале месяца компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000, которые должны появиться в ноутбуках уже в феврале.
iXBT.com 30 января в 03:43
Футбол

«Зенит» обыгрывает «Дюделанж» после первого тайма

АБН 08:33
Спорт

Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА

Аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приостановлена до 1 марта.
Росбалт вчера в 04:50
Спорт

Российские футболисты пробились на чемпионат мира

Вести.Ru 17:35
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
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