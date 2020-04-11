С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.

Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска

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