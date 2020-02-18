Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДля фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

«Московское дело». Суд над Андреем Баршаем. День второй

Первое судебное заседание по делу Андрея Баршая началось с большим опозданием из-за того, что в этот же день в другом суде рассматривали жалобы на продление ему ареста (Мосгорсуд в итоге оставил студента в СИЗО).
Медиазона04:12

Подробнее о событии

Прокурор запросила для фигуранта «московского дела» Андрея Баршая 3,5 года колонии

Новая газета07:15

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

РИА Новости07:28

Обвинение запросило 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Баршая

Коммерсантъ07:31

Гособвинение просит 3,5 года колонии для обвиняемого в нападении на росгвардейца Баршая

ТАСС07:35

Прокуратура запросила 3,5 года колонии обвиняемому по «московскому делу» Баршаю

Медиазона07:14

Мещанский суд Москвы сегодня огласит приговор студенту МАИ Андрею Баршаю

Эхо Москвы08:30

Дело Андрея Баршая

Грани.рувчера в 04:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Армия и оружие

Глава ЛНР заявил о попытке Киева провести диверсию в Донбассе

РБК 08:37
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Происшествия

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
РИА Новости 06:34
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Игры

Игры серий Dishonored и Wolfenstein теперь можно купить в GOG

Полки магазина пополнили Dishonored: Definitive Edition, Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider, а также Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The Old Blood.
Игромания.ру 02:58
Происшествия

Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:56
Армия и оружие

При столкновениях в Донбассе погиб украинский военный

Газета.Ru 06:26
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Происшествия

Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Газета.Ru 08:12
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

RT на русском 08:29
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Политика

СВР ответила на обвинения в попытке освободить из ОАЭ беглого олигарха

Руководитель пресс-бюро спецслужбы Сергей Иванов ответил на обвинения со стороны вице-спикера парламента Болгарии Валерия Симеонова в попытке освободить Божкова из эмиратской тюрьмы.
Московский Комсомолец 08:46
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована в Москве

В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №67.
РИА Новости 08:50
Спорт

Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань» после вручения

Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку премии "Серебряная лань", которую он получил во вторник.
РИА Новости 06:47
Общество

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

Коммерсантъ 03:07
Политика

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
РИА Новости 07:47
Футбол

Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Бомбардир.ру 02:06
Общество

Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
РБК вчера в 22:51
Политика

Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций

Российский президент Владимир Путин пообещал собрать лидеров каждой фракции Государственной думы и обсудить с ними поправки в Конституцию.
NewInform 07:11
Экономика

Кудрин заявил о возможности правительства России снизить налоги

У российского правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране, заявил журналистам глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин.
Известия 06:58
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Lenta.ru 07:51
Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru 08:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Единоборства

Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»

Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
FightTime.ru 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
Московское делоБольше новостей по теме
Главное