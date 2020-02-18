Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Общество Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Общество В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».

Общество Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Армия и оружие США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Происшествия Суд признал законным приговор экс-полковнику Захарченко Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Александру Захарченко, осужденному за взятки, в виде лишения свободы сроком 12,5 лет.

Футбол «Барселона» организовала в соцсетях кампанию против Месси Стало известно, что "Барселона" организовала в социальных сетях кампанию в поддержку президента клуба Хосепа Бартоломеу и против капитана команды Лионеля Месси.

Авто Opel возвращается на японский рынок После 15 лет отсутствия марка возвращается в Японию. В следующем году компании Opel придется возобновить продажи в Японии.