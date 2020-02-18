Происшествия
РИА НовостиДля фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
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Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Общество
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»
Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
Единоборства
Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Авто
В России появятся зоны для грязных автомобилей
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Армия и оружие
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Происшествия
Суд признал законным приговор экс-полковнику Захарченко
Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Александру Захарченко, осужденному за взятки, в виде лишения свободы сроком 12,5 лет.
Футбол
Стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов
Во вторник, 18 февраля, двумя матчами стартует стадия плей-офф главного футбольного турнира Европы.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Гаджеты
В Сети показали смартфон TCL с выдвижным экраном
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Культура
Российский павильон на Венецианской биеннале станет архитектурным бюро
Российский павильон на 17-й Венецианской архитектурной биеннале станет временным архитектурным бюро.
Культура
Президент поздравил композитора Гладкова с юбилеем
Футбол
«Барселона» организовала в соцсетях кампанию против Месси
Стало известно, что "Барселона" организовала в социальных сетях кампанию в поддержку президента клуба Хосепа Бартоломеу и против капитана команды Лионеля Месси.
Авто
Opel возвращается на японский рынок
После 15 лет отсутствия марка возвращается в Японию. В следующем году компании Opel придется возобновить продажи в Японии.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Музыка
Стинг даст концерты в четырех городах России
Британский певец Стинг в рамках своего осеннего мирового тура "My Songs Tour 2020" выступит с концертами в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.