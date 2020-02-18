Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДля фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
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Гособвинение просит 3,5 года колонии для обвиняемого в нападении на росгвардейца Баршая

ТАСС07:35

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

РИА Новости07:28

Дело Андрея Баршая

Грани.рувчера в 04:38

Прокурор запросила для фигуранта «московского дела» Андрея Баршая 3,5 года колонии

Новая газета07:15

Прокуратура запросила 3,5 года колонии обвиняемому по «московскому делу» Баршаю

Медиазона07:14

Мещанский суд через час огласит приговор последнему фигуранту «Московского дела» Андрею Баршаю

Эхо Москвы10:07

Обвинение запросило 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Баршая

Коммерсантъ07:31
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Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
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На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
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Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
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В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

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США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
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Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Xiaomi предустановит российские программы на устройства

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Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Александру Захарченко, осужденному за взятки, в виде лишения свободы сроком 12,5 лет.
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Стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Во вторник, 18 февраля, двумя матчами стартует стадия плей-офф главного футбольного турнира Европы.
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В Сети показали смартфон TCL с выдвижным экраном

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Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
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В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
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На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Российская газета 10:13
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Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
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Российский павильон на Венецианской биеннале станет архитектурным бюро

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Президент поздравил композитора Гладкова с юбилеем

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«Барселона» организовала в соцсетях кампанию против Месси

Стало известно, что "Барселона" организовала в социальных сетях кампанию в поддержку президента клуба Хосепа Бартоломеу и против капитана команды Лионеля Месси.
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После 15 лет отсутствия марка возвращается в Японию. В следующем году компании Opel придется возобновить продажи в Японии.
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Стинг даст концерты в четырех городах России

Британский певец Стинг в рамках своего осеннего мирового тура "My Songs Tour 2020" выступит с концертами в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.
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