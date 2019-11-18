Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.

с чего всё началось

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Политика Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.

Политика Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".

Политика Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.

Происшествия Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте В минувшую пятницу на следственном эксперименте историк, доцент СПбГУ Олег Соколов попытался свести счеты с жизнью.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Политика Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Происшествия На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку 20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.

Политика ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться.

Музыка За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Спорт Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".

Политика Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Общество В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.

Музыка КП: София Ротару вернется на российскую сцену Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Происшествия Выпавший из электрички помощник машиниста умер в больнице Машинист электропоезда не стал останавливать состав после того, как его помощник на ходу выпал на рельсы.

Общество Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».

Шоу-бизнес Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.

Здоровье Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.

Политика Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств.

Общество В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование» Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».

Происшествия Обыски проходят в новосибирском отделении РАН В понедельник, 18 ноября, в новосибирском отделении российской академии наук (РАН) проходят обыски.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Экономика Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6% Производство мяса Производство мяса в России в январе - октябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года увеличилось на 7% и достигло 2,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.

Политика Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.