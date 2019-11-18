Происшествия

RT на русскомRT на русскомДля фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Для четырех фигурантов дела о теракте в Петербурге запросили пожизненное заключение

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.
Интерфакс09:02

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Прокурор попросил пожизненный срок обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга

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Фонтанка.Ру09:15
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Газета.Ru 09:45
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Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

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ТК Звезда вчера в 10:53
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Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

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АБН вчера в 04:30
Политика

МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям

Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
ИА Новороссия 02:58
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

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Китайцы назвали четыре слабые стороны России

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Вести.Ru 02:10
Гаджеты

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Общество

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Интернет

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Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Журналисты издания ZDNet обратили внимание на интересный инцидент, произошедший на прошлой неделе: эксперимент компании Google вызвал волну негодования среди корпоративных пользователей.
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Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
Коммерсантъ 08:05
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Авто

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Внедорожник Chevrolet Niva, обновленный по прообразу собственного концепта образца 2014 года, может встать на конвейер «АвтоВАЗа» уже в 2020 году.
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Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

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Шоу-бизнес

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Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Общество

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Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
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"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

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20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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