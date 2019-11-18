Происшествия
RT на русскомДля фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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с чего всё началось
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.Интерфакс09:02
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Для четырех фигурантов дела о теракте в петербургском метро просят пожизненного заключения
Телеканал Санкт-Петербург10:11
Для обвиняемого в теракте в петербургской подземке просят пожизненного заключения
Петербургский дневник09:30
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