Происшествия
Газета.RuОбвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно
Прокуратура требует пожизненные сроки для четверых основных обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.
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с чего всё началось
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.Интерфакс09:02
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Для четырех фигурантов дела о теракте в петербургском метро просят пожизненного заключения
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Для обвиняемого в теракте в петербургской подземке просят пожизненного заключения
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