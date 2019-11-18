Происшествия

Газета.RuГазета.RuОбвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

Прокуратура требует пожизненные сроки для четверых основных обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.
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Для четырех фигурантов дела о теракте в Петербурге запросили пожизненное заключение

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.
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Для четырех фигурантов дела о теракте в петербургском метро просят пожизненного заключения

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По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия.
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Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
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