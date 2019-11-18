Происшествия

RT на русскомRT на русскомДля фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Для четырех фигурантов дела о теракте в Петербурге запросили пожизненное заключение

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.
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Обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга запросили пожизненный срок

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