В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры.

В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

Наука Одна бессонная ночь может повысить риск болезни Альцгеймера В результате исследования ученые получили еще одно подтверждение тому, что нарушения сна могут быть причиной с развития болезни Альцгеймера.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".

Экономика Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Онкоцентр в Новинках планируют открыть в 2025 году Первый этап начнется уже в 2021 году и завершится в 2024 году, а второй этап будет проходить в 2024 — 2025 годах.