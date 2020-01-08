Экономика
Российская газетаВ РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан
В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры.
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Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
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Одна бессонная ночь может повысить риск болезни Альцгеймера
В результате исследования ученые получили еще одно подтверждение тому, что нарушения сна могут быть причиной с развития болезни Альцгеймера.
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
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Футбольные фанаты засмотрели ролик с участием зенитовца Малкома до дыр
Видеоролик с участием бразильского атакующего полузащитника «Зенита» Малкома занял второе место по количеству просмотров в популярном футбольном Instagram-аккаунте «433».
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Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы и сериалы десятилетия
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Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
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Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.
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Общество
Богатейшая женщина Африки объяснила российское гражданство
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
Причиной жесткой посадки рейса Москва – Анталья авиакомпании Nordwind стал сдвиг ветра, сообщается на сайте компании.
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Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки
Первый летный опытный образец модернизированного пассажирского лайнера Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Стало известно, сколько россиян отдают по кредитам больше 80% доходов
В 2019 году каждый четвёртый заёмщик в России отдавал по кредитам более 80% своих доходов.
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Контрактника из Башкирии нашли мертвым в Хабаровском крае
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
Политика
Канада обвинила Иран в атаке на украинский лайнер
Канада располагает разведданными о том, что украинский Boeing в Тегеране был по ошибке сбит иранской ракетой.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Онкоцентр в Новинках планируют открыть в 2025 году
Первый этап начнется уже в 2021 году и завершится в 2024 году, а второй этап будет проходить в 2024 — 2025 годах.
Финансы
Рубль удерживает завоеванные позиции
Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
Экономика
Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году
Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.
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Компания Changan представит новый кроссовер в Женеве
В марте этого года китайский бренд представит здесь свой новый кроссовер под названием Uni-T, который прежде имел внутризаводское обозначение S202.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Здоровье
Урок от врача Павленко: Рак победят те, кто его не боится
Зная, что постоянно мутирующая опухоль уже не оставила ему шансов, Павленко тем не менее настойчиво призывал не ставитьзнак равенства между онкологией и неизбежной смертью.