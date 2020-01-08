Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры.
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В РФ начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

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