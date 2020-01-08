С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.

В России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

Технологии Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны.

Политика Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков» «Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.

Политика Иранские власти полностью зачистили место крушения лайнера Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители.

Теннис Экоактивистка Тунберг присоединилась к акции против Федерера Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве "Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Энергетика Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.

Наука Ракоподобный метаболизм заставляет мозг расти Ген ARHGAP11B вызывает увеличение числа так называемых базальных стволовых клеток головного мозга и, в конечном итоге, увеличение производства нейронов, что приводит к увеличению объема мозга.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Армия и оружие Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.