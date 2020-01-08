Общество
Новая ГубернияВ России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров
С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.
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Технологии
Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных
Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Политика
Канада обвинила Иран в атаке на украинский лайнер
Канада располагает разведданными о том, что украинский Boeing в Тегеране был по ошибке сбит иранской ракетой.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Политика
Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»
«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Общество
Цукерберг предсказал скачок в развитии малого бизнеса к 2030 году
Глава крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что в ближайшее десятилетие произойдет стремительное развитие малого бизнеса.
Политика
Иранские власти полностью зачистили место крушения лайнера
Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители.
Теннис
Экоактивистка Тунберг присоединилась к акции против Федерера
Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Происшествия
Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин
Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
«Холодное сердце — 2» стало самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа.
Наука
Ракоподобный метаболизм заставляет мозг расти
Ген ARHGAP11B вызывает увеличение числа так называемых базальных стволовых клеток головного мозга и, в конечном итоге, увеличение производства нейронов, что приводит к увеличению объема мозга.
Кино
Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 2 млрд рублей.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Армия и оружие
Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.
Армия и оружие
На Украине задержали еще одного «свидетеля» по делу MH17
Сотрудники пограничной службы Украины в рамках реализации оперативной информации задержали в Донбассе «свидетеля» по делу о крушении в регионе малайзийского «Боинга» рейса MH17.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).