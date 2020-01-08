Общество

Новая ГубернияНовая ГубернияВ России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.
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Выход из замкнутого круга: новые налоговые льготы для физлиц

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Налоговые льготы для физических лиц ввели в России

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Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители.
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В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
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"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
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Назван самый кассовый мультфильм в истории

«Холодное сердце — 2» стало самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа.
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Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 2 млрд рублей

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Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД

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Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

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