с чего всё началось

Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что в страну однократно смогут въехать "высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России", внесенные в "особый список".

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Футбол ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 5,9K

Армия и оружие Франция, Германия и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии "Столкнувшись с растущей угрозой ухудшения ситуации в Ливии и региональной эскалации, Франция, Германия и Италия призывают все стороны ливийского конфликта немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и приостановить наращивание военных сил по всей стране", - отмечается в заявлении.

Футбол «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом Напомним, что ранее в «Ростове» было выявлено шесть заболевших, из-за чего команда Карпина сыграла гостевой матч предыдущего тура с «Сочи» молодежным составом, проиграв со счетом 10:1.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 18

Политика Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. 714

Общество Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. 502

Здоровье В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. 5

Шоу-бизнес Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками. 7