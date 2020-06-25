Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДля иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что в страну однократно смогут въехать "высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России", внесенные в "особый список".
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось
Как говорится на сайте
 кабмина, теперь высококвалифицированные иностранные специалисты, которые имеют разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.
RT на русском11:46

Подробнее о событии

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

ТАСС12:13

Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов

Комсомольская правда11:53

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

РИА Новости12:05

Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов

РБК11:55

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Интерфакс11:54

Россия разрешила въезд иностранным специалистам

Коммерсантъ12:07

Россия смягчила ограничения на въезд для иностранных специалистов

RT на русском11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Lenta.ru 13:55
323
Общество

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС 17:14
1K
Футбол

ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru 14:02
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
5,9K
Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
179
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой

Shraibikus News 11:31
27
Армия и оружие

Франция, Германия и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

"Столкнувшись с растущей угрозой ухудшения ситуации в Ливии и региональной эскалации, Франция, Германия и Италия призывают все стороны ливийского конфликта немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и приостановить наращивание военных сил по всей стране", - отмечается в заявлении.
ТАСС 20:00
Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Известия 20:18
65
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
227
Общество

Суд признал незаконным строительство китайского завода на Байкале

Кабанский районный суд в Улан-Удэ признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды на Байкале.
Lenta.ru 12:58
1
Футбол

«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Напомним, что ранее в «Ростове» было выявлено шесть заболевших, из-за чего команда Карпина сыграла гостевой матч предыдущего тура с «Сочи» молодежным составом, проиграв со счетом 10:1.
ODDS.ru 13:57
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
605
Здоровье

74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

Общее число зараженных в регионе – 3445 Еще 74 человека, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выявили в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 23 июня в 01:07
451
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
18
Наука

На глубине не менее 660 км формировались самые редкие и крупные алмазы

Формирование бора происходит на поверхности планеты.
Evo-rus.com 09:45
8
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
29
Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском 21:35
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
714
Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
502
Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации 02:25
29
Здоровье

В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США

В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Взгляд.ру 18:54
5
Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
7
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
7
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru 13:11
880
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
982
Хоккей

Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года

РИА Новости 07:06
Путешествия

В Коми на плато Маньпупунер задержали группу нелегальных туристов

В Коми на плато Маньпупунер задержали группу нелегальных туристов, сообщили FlashNord в пресс-службе Печоро-Илычского заповедника.
FlashNord 05:55
4
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
309
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
134
Кино

Японский робот Эрика снимется в фильме

Газета.Ru 09:29
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное