Коронавирус
РИА НовостиДля иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что в страну однократно смогут въехать "высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России", внесенные в "особый список".
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с чего всё началось
Как говорится на сайте кабмина, теперь высококвалифицированные иностранные специалисты, которые имеют разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.RT на русском11:46
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Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов
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