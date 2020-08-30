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Известия
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия17:01
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РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57
ФедералПресс

Для клиентов банков могут ввести экзамены

ФедералПресс22:48
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
ФАН

Инвестиционных клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

ФАН19:57
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23

Байден на фоне беспорядков обвинил Трампа в поощрении насилия

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден осудил насилие в Портленде в американском штате Орегон, где продолжаются беспорядки, а также обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в разжигании ненависти и розни в обществе.
Известия21:34

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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Двоих пассажиров задержали после посадки самолета в Лондоне

Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме, после того как пассажирский самолет, в связи с «угрозами» на борту сопровождаемый истребителями, приземлился в Лондоне.
Известия21:59

Готовящийся к отставке Абэ намерен в течение дня позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своем намерении уйти в отставку, планирует позвонить президенту России Владимиру Путину в течение дня, чтобы лично уведомить его о своем решении.
Известия22:46
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Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в некомпетентности власти Греции и Франции в послании выпускникам военной академии сухопутных войск в Анкаре, пригрозив этим странам последствиями в связи с кризисом в Средиземноморье.
Взгляд.рувчера в 13:03
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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Умер создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

Художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет, соболезнования выразил российский мультипликатор и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит.
Взгляд.рувчера в 08:02
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