Байден на фоне беспорядков обвинил Трампа в поощрении насилия

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден осудил насилие в Портленде в американском штате Орегон, где продолжаются беспорядки, а также обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в разжигании ненависти и розни в обществе.