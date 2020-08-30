Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены
Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.В источнике
С чего всё началось
Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены
Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия17:01
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