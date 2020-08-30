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Известия
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известия17:01
Подробнее о событии
Online47.ru

В России для банковских клиентов могут ввести экзамен

Online47.ru21:32
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23
Deita.ru

Для клиентов российских банков предложили ввести экзамен

Deita.ru20:15
ФАН

Инвестиционных клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

ФАН19:57
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41

Минобороны Белоруссии начало военные учения на гродненском направлении

«Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск», — говорится в релизе ведомства.
JustMedia28 августа в 06:16
23

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новостивчера в 10:40
42

Месси за пять лет может заработать в «Манчестер Сити» €500 млн

Каталония, Испания, 30 августа 2020, 21:36 — REGNUM Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб «Барселона», может заработать €500 млн в случае перехода в английский «Манчестер Сити».
REGNUMвчера в 14:36

Минэкономики и ФАС не договорились об их разграничении с госзакупками

Минэкономики и ФАС не договорились об их разграничении с госзакупками Минэкономики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока так и не смогли урегулировать давний спор о разграничении механизмов концессий и госзакупок — поэтому законопроект, который должен был разрешить эту проблему, будет внесен в правительство с разногласиями.
Коммерсантъ17:59