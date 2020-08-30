Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

АБН 7

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.