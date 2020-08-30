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Известия
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия17:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Клиентов банков хотят обязать сдавать экзамен

Московский Комсомолец23:47
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Царьград

Клиентов банков хотят проэкзаменовать. Но не всех

Царьград23:42
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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Сервисы телемедицины объединяются

По условиям сделки учредители DOC+ станут акционерами компании "МК Доктор рядом", все разработки и технологии перейдут в "Доктор рядом", а команды двух игроков сольются под руководством генерального директора Дениса Швецова.
ComNews.ru27 августа в 19:54

Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Эксперты оценили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), а также различных красителей и антибиотиков.
Российская газета01:00
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
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