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Известия
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия17:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Клиентов банков хотят обязать сдавать экзамен

Московский Комсомолец23:47
Царьград

Клиентов банков хотят проэкзаменовать. Но не всех

Царьград23:42
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз назвала заявление заместителя главы делегации Украины в трехсторонней группе по Донбассу Леонида Кравчука Витольда Фокина «поводом к отставке».
РБКвчера в 10:50
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Трамп назвал Абэ величайшим премьер-министром в истории Японии

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ величайшим премьер-министром страны в истории, а сам телефонный разговор с японским лидером «замечательной беседой».
Общественная служба новостей00:13