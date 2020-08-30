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Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия17:01
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News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Deita.ru

Для клиентов российских банков предложили ввести экзамен

Deita.ru20:15
ФАН

Инвестиционных клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

ФАН19:57
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
Экономика сегодня

ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков

Экономика сегодня21:13
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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