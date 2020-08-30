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Известия
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Банки могут начать тестировать клиентов на знание финансовых инструментов

Газета.Ruвчера в 15:10
Московский Комсомолец

Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив

Московский Комсомолецвчера в 05:07
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ruвчера в 17:46
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАССвчера в 20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известиявчера в 19:08
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВвчера в 22:57
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ruвчера в 17:23

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
Военное дело23:09
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Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил ежегодную поездку по муниципалитетам автономного округа и по ее итогам принял решение отправить в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.
Российская газета02:05

В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

Китайская газета The Global Times предупредила во вторник, что в случае вооруженного конфликта на границе Китая и Индии индийские войска понесут более серьезные потери, чем в ходе пограничной войны 1962 года.
Интерфакс01:25

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUMвчера в 12:29
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфаксвчера в 07:02
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