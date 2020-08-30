Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены
Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.В источнике
С чего всё началось
Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены
Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив
Московский Комсомолецвчера в 05:07