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Газета.Ru
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Газета.Ru01:57
Московский Комсомолец

Клиентов банков хотят обязать сдавать экзамен

Московский Комсомолец23:47
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23

Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»

Актёр Михаил Ефремов в суде назвал своим «последним желанием» просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, а также заявил, что никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»
RT на русском05:12
224

Утверждено обвинение по делу соратника Юревича о взятке на 3 миллиарда

"По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий", – говорится в сообщении.
Уралинформбюро28 августа в 05:34
93

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
28

У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус

Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости04:53
29

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета04:41
46

Очередной блок слушаний по делу о погибшем МН17 начался в Нидерландах

В начале июля председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил, что начиная с 31 августа суд намерен использовать блок слушаний, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и зашиты и принять решение, «если в этом будет необходимость», чтобы адвокаты смогли направить запросы о компенсации, сообщает «Интерфакс».
Новые Известия03:50