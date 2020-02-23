Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан. Об этом сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе 23 февраля. Речь идет о ракете класса «воздух–поверхность», снаряд должен размещаться внутри фюзеляжа.

СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

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