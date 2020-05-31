Закон об изменении роуминга банков был подписан президентам РФ еще в декабре прошлого года. Банковский роуминг — это комиссия за межрегиональный перевод внутри одного банка. С 14 июня эта комиссия отменяется.

Для калужан с 14 июня отменят банковский роуминг

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