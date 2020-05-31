Экономика
Знамя.КалугаДля калужан с 14 июня отменят банковский роуминг
Закон об изменении роуминга банков был подписан президентам РФ еще в декабре прошлого года. Банковский роуминг — это комиссия за межрегиональный перевод внутри одного банка. С 14 июня эта комиссия отменяется.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Фактывчера в 02:00
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Футбол
Футболисты «Барселоны» отказались от повторного сокращения зарплат
Президент клуба Хосеп Бартомеу обратился к игрокам на одной из недавних тренировок с предложением о повторном снижении зарплат, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями, однако футболисты не поддержали это предложение.
Soccer.ru 06:26
Баскетбол
Джеймс отреагировал на переход Милутинова в ЦСКА
Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на переход центрового Николы Милутинова в клуб. Посмотреть запись можно в «твиттере» Майка Джеймса.
Чемпионат вчера в 19:37
Хоккей
Каблуков и Карпов стали игроками магнитогорского «Металлурга»
Пресс-служба «Металлурга» объявила о том, что форварды Илья Каблуков и Максим Карпов стали игроками магнитогорского клуба.
ProstoProSport вчера в 16:44
Футбол
В «РЖД» ответили на письмо фаната об уходе Семина из «Локомотива»
Департамент социального развития ОАО «РЖД» ответил на письмо фаната «Локомотива», касающееся ухода Юрия Семина с поста главного тренера клуба.
Metaratings 05:26
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Футбол
Экс-селекционер «Спартака» рассказал, почему скауты не контактировали с Каррерой
Бывший скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о работе с бывшим главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой.
Metaratings 05:14
Футбол
Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Матч ТВ вчера в 16:23
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
В результате расписание концовки сезона чемпионата России выглядит следующим образом: РПЛ Была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта.
Metaratings вчера в 09:58
Футбол
В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью под заголовком: «Главный алкоголик современного футбола».
Матч ТВ вчера в 22:23
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Футбол
Усман Дембеле хочет перейти в «Ювентус»
Mundo Deportivo утверждает, что нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Италии.23-летний французский футболист привлек внимание спортивного директора "Ювентуса" Фабио Паратичи.
Soccer.ru 04:02
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport вчера в 10:00
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
Политика
Мишустин поручил доработать план восстановления российской экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план восстановления экономики.
Газета.Ru 06:03
Футбол
Сегодня состоится матч «Вердера» против «Айнтрахта»
В матче первого круга, который состоялся во Франкфурте, эти команды разошлись миром: 2:2. Отметим, что обе команды одержали победы в прошлом туре чемпионата Германии.
ГЛАС.RU 01:03
Авто
Автобаза правительства Калининградской области закупает машины на 17,7 млн рублей
Новый Калининград.Ru 03:27
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Минобороны США перебросило около 1,6 тыс. солдат в окрестности Вашингтона на фоне массовых протестов и погромов.
Газета.Ru 02:49
Технологии
Instagram запустил в России новую функцию
РИА Новости 05:24
Транспорт
В Москве перенесли ночную репетицию Парада Победы
Ночная репетиция Парада Победы перенесена на 14 июня. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения.
Российская газета 06:05
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Политика
Министр здравоохранения РФ выступит на Глобальном саммите по вакцинам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко примет участие в Глобальном саммите по вакцинам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Футбол
Павел Погребняк, переболевший коронавирусом, рассказал о самочувствии
Форвард «Урала» Павел Погребняк, которого выписали из больницы после заражения коронавирусом, рассказал о самочувствии.
Bookmaker-ratings.ru 06:23
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Москвичи могут узнать график отключения горячей воды в летние месяцы на сайтах «МОЭК Онлайн» и mos.ru .
Мослента вчера в 12:13
Армия и оружие
В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно
Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
Происшествия
Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым
Пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым. Его тело обнаружили поисковики.
Вести.Ru 01:23
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня 01 июня в 07:42
Футбол
Тренер «Зальцбурга» Марш может возглавить дортмундскую «Боруссию»
По информации таблоида, нынешний главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр вряд ли продолжит работать в немецкой команде, и Марш является главным кандидатом на то, чтобы сменить швейцарского специалиста.
РИА Новости 05:14