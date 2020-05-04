Экономика
Эхо Москвы в КировеДля кировчан стали чаще строить двухкомнатные квартиры
Как следствие, увеличился и средний размер квартир. Если в 2018 году этот показатель составлял 46,2 кв. метра общей площади, то в 2019 - 50,7 кв. м. Несмотря на рост, размер квартир, которые строят для кировчан, еще далек от среднероссийского, чей показатель приближается к 60 «квадратам».
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Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
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Вечерняя Москва вчера в 15:51
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5 тыс. казанских полицейских вышли на улицы вечером 6 мая, чтобы следить за тем, как жители столицы РТ соблюдают режим самоизоляции, сообщает «Бизнес-онлайн».
Казанские ведомости 02:47
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
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В Петербурге вечный огонь залили газировкой
Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
Армия и оружие
Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым
Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS вчера в 16:16
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Общество
В Пензенской области растет число зараженных коронавирусом детей
Региональный оперативный штаб подтвердил информацию с федерального сайта: по состоянию на среду, 6 мая, в Пензенской области зарегистрирован 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
ПензаИнформ вчера в 04:39
Здоровье
Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая
Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей 04 мая в 09:13
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Происшествия
Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя.
Известия 03:37
Общество
За сутки в Крыму еще 8 человек заразились коронавирусом
В Крыму за 6 мая зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из них - завозной с территории Украины.
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Общество
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
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Российская газета вчера в 11:17
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Россияне стали реже получать водительские права
В России в прошлом году водительское удостоверение на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек.
78.ru 01:26
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Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
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Экономика
Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов
В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Интерфакс 02:22
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
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Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Кино
Российские зрители назвали любимые фильмы о войне
Фильм режиссёра Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“» оказался любимым у российских зрителей среди картин о Великой Отечественной войне, следует из опубликованного 6 мая рейтинга проекта «Кино Mail.ru».
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У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
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Общество
В Карелии 15 человек за сутки заболели коронавирусом
Сразу три новых случая отмечено в Беломорске. По одному человеку заболело в Сегеже и в поселке Салми Питкярантского района.
АиФ Карелия 02:20